Laura Ravetto, "belle con i capelli bianchi e le rughe in mostra: perché voglio ringraziare queste tre donne"

Una riflessione che piove su Instagram, quella di Laura Ravetto. Un ringraziamento da parte della leghista a Helen Mirren, Andie MacDowell e Jodie Foster. La ragione? "Ma queste donne... wow che messaggio... il messaggio che si può essere splendide e speciali pure con i capelli bianchi e le rughe in mostra... che si può essere anche più belle di talune che dai quarant’anni si gonfiano come palloni per sembrare ventenni...", spiega la Ravetto in un lungo post in cui ammette che lei, come tutte le donne "sono una che ci tiene, che è fiera di sembrare più giovane, che fa le foto in bikini, che non ha nulla contro la chirurgia estetica". E però, l'immagine che potete vedere qui sotto, le hanno fatto scattare qualcosa. "Voglio ringraziarle perché mi hanno fatta riflettere", spiega la Ravetto.

