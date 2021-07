Matteo Salvini asfalta la sinistra: "Da Togliatti a Fedez. Operai e lavoro? Addio..."

10 luglio 2021 a

a

a

Il leader della Lega Matteo Salvini è in Versilia per promuovere i referendum della Lega, non perde l’occasione per qualche frecciata a Letta e non solo: “Una volta la sinistra, poteva piacere o non piacere, ma si occupava di lavoro, di operai, di insegnanti di precari, di diritti civili e adesso Letta di si occupa di Zan di Ius Soli e della nazionale che si deve inginocchiare a centro campo altrimenti è razzista. Capite bene che c’è Berlinguer che si rivolta nella tomba. Siamo passati da Togliatti a Fedez… mala tempora currunt”, ha spiegato in modo polemico.

"Fate schifo". Vergogna della Ferragni contro Renzi e Salvini: ddl Zan, ecco chi sono i cosiddetti "democratici"

"Per le elezioni in Versilia? Stiamo già lavorando, abbiamo già alcune squadre in testa. L’obiettivo è coinvolgere civici, imprenditori e professionisti, per un centrodestra allargato con la Lega alla guida”, ha poi annunciato rispondendo alle domande dei giornalisti. Il tour elettorale di Salvini è cominciato a Lido di Camaiore, poi a Marina di Carrara, Tirrenia, Piombino, Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto. Domenica mattina 11 luglio sarà ad Orbetello.

Il Pd si vuole suicidare in aula: ddl Zan, resa dei conti al Senato il 13 luglio. Salvini: "Legge a picco? Colpa di Letta"

“Sarà un’estate bella, calda. Proprio ieri in Parlamento la Lega è riuscita a ottenere nella norma fiscale il rinvio delle cartelle esattoriali di Equitalia a dopo l’estate, ha bloccato la voglia del Pd della tassa di successione, della tassa patrimoniale e addirittura dell’aumento dell’Imu. C’era qualcuno che voleva aumentare l’Imu dopo un anno e mezzo di Covid, ed è una roba da matti”, ha spiegato. "E inspiegabile che in Italia le discoteche continuino ad rimanere chiuse. Sono aperte in tutta Europa. Ovunque i locali per i giovani sono aperti: evidentemente in Italia, al ministero della Salute, c’è qualcuno che non ama i giovani. Non c’è alcun motivo, economico, scientifico, medico, per continuare a punire i giovani. Quindi, prevale l’illegalità, come i rave party. Spero si riapra il prima possibile perché sia una estate magica non solo per la Nazionale di Calcio, ma per tutti. Dopo un anno e mezzo di covid abbiamo bisogno, in Versilia, in Calabria, in Sicilia, a Jesolo e in tutta Italia, di turisti che portano bellezza, rispetto e ricchezza. Non di turisti che arrivano con barconi e barchini e che, sbarcando, portano solo problemi e vengono mantenuti dagli italiani h24”, ha concluso il leader del Carroccio.

Video su questo argomento "Avevo una buona reputazione su di lui, ma lo avevo sopravvalutato". Salvini mette ko Letta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.