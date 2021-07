Giorgia Meloni, i suoi 10 tratti vincenti: l'analisi "personologica" della leader FdI

14 luglio 2021 a

Fratelli d’Italia è ormai una forza politica stabilmente sopra la media del 20% dei consensi come mai la destra è stata in passato, neppure nei momenti più favorevoli di Alleanza Nazionale. La sua leader, Giorgia Meloni, è al centro delle attenzioni, dell’interesse e della curiosità dei media, anche per via del suo libro autobiografico: una leader donna che convince non solo i sostenitori, ma anche molte centrali politiche ed economiche internazionali, seppur di orientamento diverso o comunque non affine. Da osservatore psichiatra, questi mi sembrano i suoi tratti fondamentali vincenti dal punto di vista personologico.

1. È sobria, mai sopra le righe, anche quando è aspra e intransigente nelle affermazioni.

2. Mai fa dichiarazioni ad effetto, la sua forza è nell’argomentazione e nella profondità del contenuto.

3. Se non è informata o non conosce bene le vicende o il problema, dice con prudenza e umiltà che non può prendere posizione perché non ha gli elementi sufficienti per valutare;

4. È diffidente e non si lascia prendere da facili entusiasmi o manipolazioni, pensa e riflette a lungo.

5. Ha una struttura familiare molto salda, a cui è legatissima. È la sua “confort zone” solidissima, che io considero indispensabile per un leader politico.

6. La sua crescita esistenziale. C’è quasi uno spartiacque esistenziale tra Giorgia prima e dopo sua figlia Ginevra, in termini di serenità e sicurezza di donna.

7. Sa sopportare la sofferenza in virtù di due indicatori di personalità importantissimi in politica: “la tolleranza alla frustrazione”, rispetto ai risultati auspicati e magari non arrivati, e “la capacità al differimento”, cioè a rinviare nel tempo gli obiettivi che non si riescono a raggiungere a breve.

8. È molto esigente, non solo con sé stessa, ma anche con gli altri. Sempre curiosa, ironica ed autoironica, anche questi fattori importanti di equilibrio psicologico.

9. La visione, il talento e anche una certa intuizione imprevedibile. Talvolta un suo presunto errore, a distanza, si è rivelato una scelta azzeccatissima, quando nessuno poteva prevedere che sarebbe stato così.

10. Giorgia unisce valore, tenacia ed audacia, alla fortuna, che spesso l’assiste, soprattutto quando le cose diventano complicate e non è affatto chiaro come andranno a finire.

Tra poco tutta l’artiglieria della sinistra sparerà ad alzo zero su Giorgia Meloni, senza farsi mancare neppure il “fuoco amico” e le “Opa” ostili. Rosiconi e iellatori di tutti i colori daranno il massimo. Ma la strada della coerenza alla lunga darà i suoi risultati: far ritornare l’Italia ed il suo popolo nazione europea e sovrana. Giorgia Meloni ha il profilo giusto.

di Carlo Ciccioli

medico psichiatra

