M5s, Giuseppe Conte leader sfida Mario Draghi: "Le nostre riforme? Non accetteremo che vengano cancellate"

17 luglio 2021 a

a

a

"Ripartiamo con il vento delle battaglie che verranno - queste le prime parole che il leader in pectore del M5s Giuseppe Conte ha pronunciato durante una diretta Facebook per presentare il nuovo statuto dei grillini -. A partire da oggi potete leggerlo, dopo 15 giorni ci sarà la votazione. Un nuovo corso". Il tono del suo discorso non è stato affatto conciliante, soprattutto quando ha parlato dell'azione di governo: "Ci sono degli impegni che abbiamo mantenuto con le riforme realizzate, che oggi non possiamo accettare che vengano cancellate". Chiaro riferimento alla riforma della Giustizia della ministra Marta Cartabia, che andrebbe a modificare quella firmata da Alfonso Bonafede.

Grillo e Conte? La storia ce lo insegne, i patti politici si fanno a tavola: il punto di Maurizio Costanzo

Intanto, è fissato per lunedì 19 luglio, alle 11, l'incontro tra il premier Mario Draghi e il leader grillino. E sul tavolo ci sarà proprio il tema della Giustizia. "Voglio spendere tutto me stesso, tutta la mia passione. Io sono pronto e non intendo mollare di un centimetro - ha continuato l'ex premier -. Anche il Movimento è cambiato nel tempo ma mantenendo il suo tratto distintivo cioè mettere al centro sempre e soltanto i vostri interessi".

Al di là della questione Giustizia, sono tante le riforme volute dai Cinque Stelle cui Conte non vuole rinunciare adesso: "Noi siamo quelli della legge spazzacorrotti, del superbonus e del reddito di cittadinanza, che qualcuno vorrebbe smantellare per interessi di bottega. Piuttosto rinnoviamolo nella parte delle politiche attive". Infine, tornando sulla riforma Cartabia, ha aggiunto: "Vogliamo processi veloci ma non accetteremo mai che vengano introdotte soglie di impunità e venga negata giustizia alle vittime dei reati, non accetteremo mai che il processo penale per il crollo del ponte Morandi possa rischiare l'estinzione".

"Covid in Italia, insabbiamento di governo". Atti alla mano, denuncia di Fdi: gioco sporco per salvare Speranza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.