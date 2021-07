Virginia Raggi, bikini e Lato B. "Si dice che per il suo compleanno...", la piccante indiscrezione di Dagospia

19 luglio 2021 a

Da Chiara Appendino in bikini al lato B di Virginia Raggi. Dagospia colpisce ancora. Le sindache grilline, ovviamente. La foto della Appendino desehabillé, con conturbante silhouette da semplice, giovanissima tifosa in visibilio per il Mondiale vinto dall'Italia nel 2006, ha fatto il giro della Rete e d'Italia, raccogliendo stupori e apprezzamenti bipartisan.

Ora a tocca a quelle già pubblicate ma rispolverate per l'occasione della prima cittadina di Roma, alle prese con una bollente (è il caso di dirlo) campagna elettorale con l'obiettivo di farsi rieleggere dai suoi concittadini. Impresa impossibile, o poco ci manca a giudicare dai sondaggi. Anche perché dopo 5 anni disastrosi, Virginia rischia di recitare la parte del vaso di coccio tra i due candidati di ferro, l'ex ministro Pd per l'Economia Roberto Gualtieri (che promette alla Capitale miliardi di euro dal Recovery Fund che ha studiato da vicino) e "il tribuno" Enrico Michetti per il centrodestra.





La Raggi non ha molte armi da usare, fatti alla mano. Non resta che sfoderare gli effetti speciali. No, non sono le foto in costume da bagno nero e Lato B fieramente esibito dalla fresca 45enne ex avvocatessa, ma qualcosa di (politicamente) ben più piccante. "Flash! - strilla Dago - Virginia Raggi da 5 Stelle all'hotel 5 Stelle. Da stamane i camerieri sono al lavoro per abbellire e attrezzare la lussuosa terrazza dell'Hotel Bernini Briston in piazza Barberini - è l'indiscrezione del sito -, dove la sindaca ha invitato personalmente amici e colleghi del Comune e del M5s a festeggiare stasera il suo 45esimo compleanno". "Chi paga?", domanda maliziosa di Dagospia con intercalare che è ormai un classico: "Ah, saperlo...".

