Luigi Di Maio fa gli auguri a Mattarella, travolto dagli insulti: "Ma non volevi l'impeachment?"

24 luglio 2021 a

a

a

"Buon compleanno presidente", scrive Luigi Di Maio sui suoi profili social per fare gli auguri a Sergio Mattarella. E viene travolto dagli insulti. "La gioia negli occhi del Presidente Mattarella dopo il successo agli Europei di calcio è un'immagine storica", si legge nel post del ministro degli Esteri. "Un'immagine che ha trasmesso fiducia, felicità e serenità a un intero Paese, milioni di italiani che oggi dedicano al Presidente i più sinceri auguri per i suoi 80 anni". E ancora: Punto di riferimento per ognuno di noi, nei mesi più drammatici e dolorosi di questa pandemia è stato sempre presente".

"Nel giorno del compleanno di Mattarella". Soffiata clamorosa, lo sgarbo di Conte: Quirinale-M5s, grosso caso politico

Frasi che hanno scatenato il popolo social, come osserva Dagospia. "Tutti in fila per gli Auguri a Mattarella, i M5s stelle che prima volevano l'impeachment per Mattarella oggi gli fanno gli auguri. Ma che c'avete 'nfaccia er marmo de Carrara?", scrive uno. "Scusi, magari mi sbaglio, ma non era lei che tempo fa lo voleva processare? Fatto pace? o erano altri tempi, quando non avevate assaporato il potere, quando aprendo la scatoletta di tonno, vi siete accorti che il tonno non era male?", domanda un altro.

"Draghi si è stufato di trattare con loro". Bomba politica da Palazzo Chigi: filtrano voci, "ribalta" il Parlamento

"Che regalo pensavi di fargli, una bella messa in stato d'accusa per attentato alla Costituzione?", ironizza uno. "Spett.le On. Luigi Di Maio, mi contenta di farle notare come lei risulti (e si renda) semplicemente ridicolo alla luce delle affermazioni contro il Presidente della Repubblica risalenti solamente a 3 anni fa. Le poltrone e il potere hanno un effetto devastante sulla coerenza", dice serissimo un altro.

Insomma, i cinque stelle sono proprio spaccati in due, governisti e anti-governisti, tra la linea Conte-Travaglio e quella draghiana di Di Maio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.