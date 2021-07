Lega, Giancarlo Giorgetti: "Non mi ricandido più, questo è il mio ultimo giro". Ecco le motivazioni del ministro

30 luglio 2021 a

Retroscena di stampa lo hanno dipinto come il mediatore decisivo sulla riforma della giustizia, sbloccata in CdM dopo molte tensioni. Si parla di Giancarlo Giorgetti, il leghista e ministro dello Sviluppo Economico nel governo di Mario Draghi. Ma qui, il punto è un altro. Il punto è che Giorgetti, stando a quanto raccontato dal Foglio, ha deciso di prendere alla festa del Carroccio a Milano Marittima, tradizionale appuntamento estivo.

Ma prima dell'appunatamento, ecco le pesantissime confidenze consegnate proprio da Giorgetti al Foglio. "Non mi ricandido più, questo è il mio ultimo giro, non mi riconosco più nel progetto", riporta le sue parole il quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Parole dal grande peso specifico.

E ancora, sul Foglio si legge: " Il braccio destro di tutti i capi della Lega, da Bossi a Maroni, quello intelligente e cauto, dice in privato senza problemi che per lui è arrivata l'ora di farsi da parte perché non si riconosce più nel progetto di Matteo Salvini. E che, come per l'euro, il processo di trasformazione del partito di Alberto da Giussano ormai è irreversibile".

Il tutto, come detto, a pochissime ore dalla kermesse del Carroccio: Giorgetti è previsto per questa sera, venerdì 30 luglio. E dunque, che farà in un ipotetico futuro lontano dalla Lega? "Poi la pensione. O forse il Pirellone", avanza la suggestione lombarda sempre Il Foglio. Per certo, per concludere con le parole di Giorgetti, "questo è il mio ultimo giro".

