Giuseppe Conte "servo del sistema": insultato dai militanti per la riforma della giustizia, polveriera M5s

03 agosto 2021

I grillini hanno votato in maniera compatta la fiducia sulla riforma della giustizia alla Camera. Solo 13 gli assenti. Giuseppe Conte, d'altronde, aveva promesso alla ministra Marta Cartabia che sarebbe andato tutto bene. Ma mentre in Aula si sono ridimensionate le polemiche e i mal di pancia dei pentastellati, all'esterno invece si è scatenata una vera e propria campagna di contestazione contro il leader in pectore del Movimento.

Sui social ha preso piede l’hashtag "Conte Servo Del Sistema", che in poco tempo è diventato uno dei più cliccati su Twitter, dove si sono contati quasi 60 mila messaggi tra polemiche e insulti. Secondo alcuni, si tratterebbe di una manovra pianificata in anticipo da mani esperte, visto il tipo di attacco, improvviso e ben organizzato. I toni utilizzati contro l'ex premier erano molto duri. Il commento più frequente, come riporta il Corriere della Sera, era questo: "Conte ti sei venduto al sistema".

Conte, nel frattempo, ha detto di voler accelerare, approfittando della pausa estiva, sia sulle Comunali sia sull’agenda del M5S. Con l'obiettivo di rinsaldare il rapporto con la base e l'elettorato. Ecco perché l'ex premier proseguirà gli incontri con i parlamentari iniziati la scorsa settimana prima della trattativa sulla giustizia: il leader vuole definire in tempi brevi un’agenda di priorità. Questi, infatti, sono giorni decisivi per il Movimento: gli iscritti si esprimeranno sullo Statuto e sulla leadership dell'ex premier.

