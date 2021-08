Rocco Casalino, sconcertante gaffe al voto online per Giuseppe Conte: la foto che imbarazza il M5s

05 agosto 2021 a

Mamma mia, che imbarazzo per Rocco Casalino. Già, perché è arrivato il "grande giorno" dell'ennesima votazione-farsa del M5s. Archiviato Rousseau e Davide Casaleggio, i grillini si consultano ora su un nuovo strumento online: sono chiamati a votare su Giuseppe Conte leader del M5s. Voto che definire dall'esito scontato sarebbe riduttivo. È iniziata infatti nella mattinata di oggi, giovedì 5 agosto, la votazione dell’Assemblea nazionale degli iscritti del M5S per l’elezione dell'ex premier a capo politico dei 5Stelle.

Il quesito posto alla base grillina sulla nuova piattaforma, che si chiama Skyvote, recita: "Sei favorevole all’elezione del prof. Giuseppe Conte alla carica di Presidente del Movimento 5 Stelle?". Sotto due belle caselline: un sì e un no. La consultazione online si chiuderà domani sera alle 22: potranno votare tutti gli attivisti grillini regolarmente iscritti e con identità certificata da almeno sei mesi, prima del 5 febbraio 2021. In occasione della votazione dei giorni scorsi sulle modifiche allo statuto, su 113.894 aventi diritto si erano espressi 60.940 iscritti.

E in premessa si diceva: che imbarazzo, per Casalino. Già, perché l'ex portavoce del premier ai tempi di Palazzo Chigi, ovviamente, è tra gli aventi diritto al voto. E altrettanto ovviamente ha votato a favore di Giuseppe Conte. Peccato che poi abbia anche fatto lo screenshot del voto in favore del presunto avvocato del popolo, per poi darlo in pasto al web. Una gaffe incredibile, per uno che - tecnicamente - è stato ai vertici delle istituzioni: principio base della democrazia è la segretezza del voto. Inoltre, è vietato fotografare le schede elettorali (certo, quelle vere, non quelle della baggianate grilline). Postando la foto, Casalino ha scritto: "Una vera emozione per me". Robe da ridere. Robe da grillini. Robe da Casalino.

