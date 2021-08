Luigi Bisignani, l'indiscrezione a Virginia Saba: "Corsa al Quirinale? Anche Giorgia Meloni ha deciso...", fuori il nome

06 agosto 2021 a

Il più impensabile dei faccia a faccia, una coppia a sorpresa, assoluta. Si parla di Luigi Bisignani, l'uomo che sussurra ai potenti e firma de Il Tempo, e Virginia Saba, fidanzata di Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri grillino. Il punto è che i due si sono trovati, appunto, faccia a faccia a "La Versiliana", l'evento che si tiene a Marina di Pietrasanta. In un incontro moderato da Massimiliano Lenzi, Bisignani ha parlato a lungo di politica e di potere. Ad intervistarlo c'erano proprio la Saba (che presentava il suo libro Il suono della bellezza, If Press editore), e Maria Elena Capitanio, direttrice del periodico Le Cahier.

Come riporta Il Tempo, Bisignani ha ribadito quanto rivelato sulle colonne del quotidiano diretto da Franco Bechis, la sua verità sull'ultimo incontro tra l'ex premier Giuseppe Conte e l'attuale premier, Mario Draghi. "Tema al centro della discussione la riforma della giustizia. Secondo Bisignani l'incontro tra i due sarebbe durato meno dell'ora e passa di cui han parlato i giornali, perché Conte si sarebbe fermato a fare alcune telefonate in un salottino prima di uscire da Palazzo Chigi", ricorda Il Tempo. Telefonata strategica per fingere di avere duellato a lungo col premier. Telefonata strategica che gli sarebbe stata suggerita da Rocco Casalino.

Ma, soprattutto, Bisignani dal palco de "La Versiliana" si è speso in una pesantissima indiscrezione sulla prossima corsa al Quirinale, dalla quale in verità Mario Draghi, convinto e persuaso dalla volontà di voler restare a Palazzo Chigi, sembra sempre più lontano. Così come spiega Bisignani, Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, si sarebbe infatti convinta a prolungare la permanenza di Sergio Mattarella al Colle, in un bis del suo mandato. Una indiscrezione che soltanto la realtà dei fatti saprà confermare oppure smentire. Indiscrezione, comunque, dall'elevatissimo peso specifico.

