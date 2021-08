Silvio Berlusconi, lo schiaffo ai vertici di Forza Italia: "Non parlate con altri, chiamate me". Quelle parole alla Meloni

07 agosto 2021 a

Un Silvio Berlusconi in grande forma, quello che si sono trovati davanti Giorgia Meloni e Ignazio La Russa quando sono andati da lui a Villa Certosa, in Sardegna. Un incontro necessario per distendere i rapporti tra Forza Italia e Fratelli d'Italia dopo il caso-Rai che tanto ha fatto tuonare la Meloni.

E su quell'incontro torna il Tempo, che sottolinea come "più che una colazione di lavoro, come è solito definire i pranzi Berlusconi, sembrava quasi una visita guidata a Disneyland. Il tempo è trascorso veloce, tra aneddoti di farfalle imbalsamate e vulcani artificiali", aggiunge il quotidiano capitolino diretto da Franco Bechis.

E durante l'incontro, ovviamente, il Cavaliere ha ribadito il suo grande, vero, obiettivo: salire al Quirinale, essere il prossimo presidente della Repubblica. Ambizione che può essere coltivata soltanto con un centrodestra unito, così come ha ribadito a La Russa, un amico vero, da tanti anni.

Da par suo, Berlusconi ha ascoltato e accolto le richieste degli alleati. infine ha garantito ancora una volta, aggiunge sempre Il Tempo, il massimo impegno da parte di Mediaset e Mondadori in vista delle amministrative. "Per qualsiasi cosa abbiate bisogno, chiamate direttamente me. Non parlate con nessun altro. Chiamate me". Parole che, conclude il quotidiano, volevano essere un messaggio molto chiaro ai suoi dirigenti. I quali, dopo quanto accaduto, non sarebbero di ottimo umore...

