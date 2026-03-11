Referendum giustizia, lezione di "No" a scuola: esplode il caso prima del voto

Quello che doveva essere un incontro educativo sulla partecipazione democratica e sulla Costituzione si è trasformato, secondo alcuni studenti dell’Istituto Olivetti di Ivrea, in un vero e proprio momento di propaganda politica a favore del No al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, in programma a fine marzo 2026.I ragazzi hanno scritto una lettera di denuncia molto dura (diffusa l’8 marzo e rilanciata dalla sezione locale di Fratelli d’Italia), in cui criticano aspramente l’evento tenutosi il 18 febbraio e intitolato “Costituzione, tipologie di referendum e processo penale”.
L’incontro, come sottolinea il Secolo d'Italia, rivolto alle classi quarte e quinte e tenuto dal relatore Edoardo Fiore, avrebbe dovuto offrire un approfondimento giuridico neutrale e utile per i futuri cittadini. Invece, secondo i firmatari, è prevalsa una narrazione a senso unico nettamente orientata contro la riforma (cioè a favore del No).Il punto più grave segnalato è l’assenza completa di pluralismo e di vero dibattito: per due ore non sarebbero state ammesse obiezioni, domande critiche o opinioni contrarie.
Gli studenti descrivono l’iniziativa come "due ore di propaganda politica" piuttosto che di reale educazione civica e giuridica.Nella lettera si sottolinea con forza che la scuola deve rimanere un luogo di confronto libero, crescita critica e rispetto del pluralismo politico, e non può trasformarsi in uno spazio di imposizione ideologica. Il caso di Ivrea riapre così il dibattito ricorrente sul confine tra educazione civica e propaganda nelle aule italiane, specialmente in periodo referendario.