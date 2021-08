Guido Crosetto? "Quanto mi lascia di mancia". Babù, l'ex venditore di rose a cui manca il Gigante: quel segreto svelato

07 agosto 2021 a

a

a

Un po' di gossip politico, che viaggia sulle pagine de Il Tempo. Si parla di Guido Crosetto, ma in questo caso il suo essersi beccato la variante Delta nonostante la doppia dose di vaccino non c'entra (per averlo raccontato, il gigante di Fratelli d'Italia si è beccato i vergognosi insulti di Selvaggia Lucarelli).

"Farà come ai bei vecchi tempi?". Il gigante Crosetto ridicolizza Giuseppe Conte (ancor prima che inizi a parlare)

Si parla di Crosetto perché, rivela il quotidiano capitolino di Franco Bechis, ha un ristorante preferito a Roma, che si trova in piazza del Popolo. Un locale che viene definito "il refugium peccatorum" della Roma che conta", "il custode di molte indiscrezioni". E Babù è un ex venditore di rose che ora lavora in quel locale: arrivato dal Bangladesh 21 anni fa, secondo Il Tempo ha un'età indefinibile che spazia tra i 40 ed i 60 anni.

"Sei sì". Crosetto si smarca dalla Meloni. Giustizia, colpo di scena in piazza: il Gigante sta con Salvini

E Babù spiega di avere molta nostalgia di Guido Crosetto, tanto che afferma: "Signor Guido, lui gigante di altezza ma anche grande di cuore. Mi lascia sempre la grande mancia. Da tanto tempo però non lo vedo". Già, il Gigante ora è rinchiuso in casa dopo una serie di peripezie di salute, in attesa che gli venga dato il Green Pass. Una volta "liberato", per certo tornerà a trovare Babù.

Infine, sempre Il Tempo, si spende in un parallelismo tra quel ristorante, tra Babù e Bruno Vespa. Infatti si legge: "Leggenda non scritta vuole, che un parlamentare acquisti veramente autorevolezza tra i suoi pari, nel momento in cui riceve l'invito a sedere alla trasmissione Porta a Porta", lo storico programma di Rai 1. Già, quella di Bruno Vespa è la terza camera del Parlamento. Eppure c'è anche il ristorante di Babù...

"Firmo i referendum sulla Giustizia, che non sono di Salvini". Crosetto e la verità sui quesiti della Lega

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.