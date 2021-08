Giorgia Meloni, dito puntato contro Sergio Mattarella: "Disinteresse per FdI, quei silenzi che mi hanno colpita"

08 agosto 2021 a

«Io non voglio un Presidente schierato con me, queste sono scelte che fa la sinistra. Io voglio un Presidente garante delle regole. Ho visto presidenti della Repubblica molto attenti quando le regole venivano violate a danno di alcuni e molto più distratti quando venivano violate a danno di altri. Voglio un Presidente graniticamente super partes, non solo nel rispetto della Costituzione ma anche nelle scelte di moral suasion». Così il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un passaggio dell'intervista pubblicata ieri dalla Stampa nella quale, tra gli altri temi affrontati, parla anche dell'elezione del futuro presidente della Repubblica.

Il presidente Mattarella, viene chiesto alla leader di Fdi, non è stato un garante? «Diciamo che sono rimasta colpita dal silenzio del Capo dello Stato in alcune situazioni, per il fatto che abbia ritenuto di non doversi interessare ad alcune cose che sono successe a Fdi, principale forza d'opposizione». «Non ho ancora elementi per dare una risposta. Non so oggi dire se Draghi sarebbe un candidato che potremmo votare», osserva la Meloni riferendosi alla possibilità che possa essere l'attuale presidente del Consiglio a ricevere un'investitura per salire al Colle.

Infine una battuta su Giancarlo Giorgetti, che ha detto che stando all'opposizione la Meloni è come se avesse fatto un investimento in un fondo speculativo a breve termine: «Noi abbiamo fatto una scelta per convinzione. Io non sono una persona che specula, neanche in borsa. Quindi non comprendo a fondo la valutazione. Giorgetti sarà più preparato di me su questa materia».

