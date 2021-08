Stasera Italia, Giorgia Meloni: "Centrodestra unito? Merito di FdI. Gli altri sono più libertini"

05 agosto 2021 a

"Sono io che mi applico per tenere unito il centrodestra": Giorgia Meloni, ospite di Veronica Gentili a Stasera Italia su Rete 4, ha spiegato che l'alleanza con la Lega di Matteo Salvini e con Forza Italia di Silvio Berlusconi si mantiene in piedi grazie proprio al suo partito, Fratelli d'Italia. "Da sempre FdI è il partito che si applica di più per tenere tutti insieme, perché noi non abbiamo un piano B".

La Meloni ha spiegato che il suo partito, a differenza di Lega e Fi, è "monogamo": "La nostra unica possibilità di dare a questa nazione il governo che vogliamo darle è il centrodestra. Gli altri sono più libertini". Di recente, inoltre, la leader di Fratelli d'Italia ha incontrato il Cavaliere nella villa di quest'ultimo in Sardegna proprio per rinsaldare i rapporti, lievemente logorati dalla questione relativa al Cda Rai, per cui la formazione della Meloni si è risentita.

Le incomprensioni, però, sarebbero state superate. Dopo l'incontro, cui hanno partecipato anche il vicepresidente del Senato ed esponente FdI Ignazio La Russa e la fidanzata di Berlusconi Marta Fascina, fonti di Fi hanno assicurato: "Tra Berlusconi e Meloni oggi è stata superata ogni incomprensione e si è rafforzato il clima di collaborazione tra le diverse forze del centrodestra. La prospettiva è quella di andare uniti quando, nel 2023, finita la stagione del governo di Mario Draghi, tornerà il confronto tra centrodestra e centrosinistra”.

