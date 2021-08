Alessandra Ghisleri incorona Giorgia Meloni: "Fratelli d'Italia vola, ma deve trovare una sintesi tra Crosetto e Rampelli"

06 agosto 2021 a

a

a

Giorgia Meloni superstar. Lo conferma Alessandra Ghisleri che, con la sua ultima analisi da sondaggista, vede Fratelli d'Italia volare. "Da tempo, direi. Non lo scopriamo certo oggi - esordisce la direttrice di Euromedia Research sulle colonne del Giorno -. Il suo successo era inaspettato. Come donna sono contenta. Per la Meloni è tutto più complicato. A questo proposito mi colpì un episodio: in occasione di una campagna elettorale i suoi manifesti furono criticati non per i messaggi, ma per la sua immagine, in molti dissero che era di non gradevole aspetto. Da non credere! Mai accaduto per un uomo". Le difficoltà poerò sono dietro l'angolo. Per la Ghisleri infatti la Meloni "dovrà cercare una sintesi, difficile assai, tra l'anima di destra e di centro-destra. Insomma, tra "un" Guido Crosetto e Fabio Rampelli c'è una certa differenza".

"Danni irreparabili all'Italia e all'umanità". Meloni come Hitler, l'orrore del quotidiano di De Benedetti

Stupore invece per Giuseppe Conte. Nonostante il Movimento 5 Stelle in dodici anni sia cambiato, quando sono nati hanno preso voti dal centrodestra e dal centrosinistra ora invece l'elettorato non è bipartisan, il neo leader piace a tutti. "Conte - spiega la sondaggista - dà una sensazione di moderazione e pacatezza che colpisce l'elettore pentastellato. Si tratta fondamentalmente di un aspetto psicologico. È portatore di un messaggio aggregativo, strutturale, di una proposta nuova o che, comunque, tale appare".

Video su questo argomento "Il Pd ha creato una commistione finanza-politica degna di un Paese del Terzo mondo”. La fucilata della Meloni sul caso Mps

Percorso in salita invece per Enrico Letta. Il segretario del Pd, è sotto gli occhi di tutti, sta ancora cercando di dare un'identità al partito. Una cosa però è certa per la Ghisleri: "Tra gli italiani c'è sempre la voglia di stare al centro, non come luogo politico, ma come luogo di attenzione. Tuttavia le persone oggi sono più severe e ciniche nei loro giudizi pur non rimanendo meno propense all'utopia di credere in nuove proposte politiche aggiornate di volta in volta secondo lo spirito dei tempi".

Video su questo argomento "Green Pass, cosa c'è dietro davvero": conseguenze del vaccino, la bordata di Giorgia Meloni contro Draghi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.