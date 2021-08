In Onda, anche Virginia Raggi cede: "Reddito di cittadinanza? Va corretto"

12 agosto 2021 a

"Il reddito di cittadinanza ha consentito di salvare dalla povertà migliaia di persone": Virginia Raggi, ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7, ha detto la sua sulla misura simbolo del Movimento 5 Stelle. E a sorpresa ha ammesso che non è stata disegnata al meglio, visto che in molti casi il reddito è entrato nelle tasche di chi non ne aveva bisogno. "Va corretto perché mancano i controlli, abbiamo sentito di abusi non tollerabili, è una misura per chi è più fragile, non per chi è più furbo".

Secondo la sindaca di Roma, bisognerebbe "semplificare le norme, per far sì che i sindaci possano utilizzare i percettori del reddito per lavori di pubblica utilità mentre sono in attesa di una proposta di lavoro". Poi ha ribadito: "In questo momento la priorità di Roma e di tutto il Paese è il lavoro: bisogna andare avanti con degli ammortizzatori sociali o con delle misure specifiche. Il reddito può essere una buona soluzione ma deve essere controllato molto bene. Altrimenti poi arrivano i detrattori e dicono che è una misura per chi sta sul divano".

Nello studio del talk si è cominciato a parlare del reddito di cittadinanza per via di un recente tweet del fondatore del Movimento Beppe Grillo. L'ex comico genovese, infatti, ha lanciato virtualmente la proposta di un reddito universale: "Il reddito di base universale può creare una società migliore e una vita migliore per tutti, l’unica sfida è il finanziamento. Ecco una delle possibili soluzioni. Apriamo il dibattito!"

