Lucia Azzolina, pronto il posto da preside dopo la fine del mandato: se dovesse andar male con Conte...

E' stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso del 2017 per i dirigenti scolastici. Si tratta di quello cui aveva partecipato anche l'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, prima di ricoprire l'incarico istituzionale. La Azzolina, che ha ottenuto il 2544esimo piazzamento, aveva sostenuto la prova orale dell'esame durante il periodo nel quale è stata una ministra in forza al Movimento 5 stelle.

L'ex titolare dell'Istruzione, comunque, ha ottenuto l'assegnazione come preside in Sicilia. La grillina, però, nonostante non sia più a capo del ministero, fino al 2023 è in carica come parlamentare del Movimento 5 stelle. Ecco perché si pensa che fino a quel momento chiederà l'aspettativa per quell'incarico. Poi, terminato il suo mandato a Montecitorio, la Azzolina ha la certezza di avere il tanto agognato posto fisso nell'istituzione scolastica.

Un anno fa, inoltre, è stata fatta scorrere la classifica delle assunzioni dei presidi, con l'immissione di 458 nuovi professionisti, e il tutto è avvenuto quando il ministero dell'Istruzione era sotto la guida di Lucia Azzolina, scatenando molte critiche. All'epoca dei fatti, come ricorda il Giornale, Matteo Salvini commentò: "Azzolina stabilizza se stessa, cosa sarebbe successo se lo avessi fatto io?". L'ex ministra replicò: "Non è certo il ministro che può decidere di bloccare o non bloccare una graduatoria, fortunatamente".

