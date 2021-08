Fratelli d'Italia, la nuova sede a Cesena? "Aperta proprio lì": umiliazione finale per Letta e compagni

26 agosto 2021 a

La sede di Cesena di Fratelli d'Italia trova posto in un'ex sezione del Pd di Cesena, la "Enzo Biagi". Si trova proprio davanti al municipio amministrato da giunta rossa. Fino a pochi decenni fa una sistemazione del genere sarebbe stata semplicemente impensabile. "Le ragioni economiche di un canone d'affitto divenuto troppo alto hanno avuto il sopravvento su ogni residuo ritegno, spingendo il Pd ad abbassare una saracinesca che verrà tirata su da un partito agli antipodi", rivela la Stampa.

Probabilmente la stessa Giorgia Meloni non mancherà all'inaugurazione, anche perché da queste parti in autunno si voterà. "In Romagna le formazioni di estrema destra sono piuttosto vivaci così come lo sono i loro antagonisti, mentre a conferma della natura estremistica delle persone compare anche un'agguerrita rappresentanza no vax ad aggiungere un tono di colore", scrive sempre la Stampa.

"Il Partito Democratico lascia degli spazi che Fratelli d'Italia occupa", dichiara soddisfatto il deputato Galeazzo Bignami. "Stiamo ristrutturando e togliendo dalle pareti i colori del Pd", racconta la commissaria comunale del partito, Alice Buonguerrieri. Che continua: "È un evento importante, non solo perché si tratta della prima sede aperta in una delle più importanti città della Romagna rossa, ma anche per l'elemento simbolico. Ovviamente è una sorta di lancio di sfida per dire che i tempi sono cambiati, che non esistono più roccaforti e che Fratelli d'Italia si sta radicando sempre di più. È un segnale con il quale crediamo che la sinistra debba farei conti".

