Sondaggio Mentana, "troviamo ancora Giorgia Meloni": tutti all'inseguimento, le nuove cifre dopo quattro settimane

A distanza di quattro settimane, è tornato il sondaggio del lunedì del Tg di La7. Tornato dietro al bancone, Enrico Mentana ha mostrato i risultati dell’ultima rilevazione condotta da Swg: proprio come lo scorso 2 agosto, in cima alle intenzioni di voto degli italiani si trova Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni è infatti l’unico oltre il 20 per cento: per la precisione è dato al 20.6, immutato rispetto a quattro settimane fa.

Perde terreno invece la Lega, che torna sotto il 20 per cento dopo parecchio tempo: il partito di Matteo Salvini ha perso lo 0.5 nell’arco del mese di agosto ed è stato rilevato al 19.8 per cento. Poco più distante il Pd, che sostanzialmente non ha subito cambiamenti rilevanti: giusto un +0.1 che vale il 19.1 per cento. Risalita significativa, invece, quella fatta registrare dal Movimento 5 Stelle, che ha ripreso slancio con la leadership di Giuseppe Conte, segno che l’ex premier gode ancora di un certo appeal tra gli italiani.

I grillini sono infatti dati al 16.3 per cento (+0.8), ma hanno ancora parecchio terreno da recuperare agli altri tre partiti. Anche se i margini ci sono, così come per tutti gli altri partiti, dato che Swg ha rilevato un 42 per cento di persone che hanno preferito non esprimere una preferenza. Dopo i primi quattro partiti, si trovano Forza Italia al 7 per cento (+0.2) e Azione al 3.7 (-0.2).

