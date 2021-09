Alfonso Bonafede, non solo Di Maio. Oggi il matrimonio, secondo "bidone": ecco chi diserta le nozze

02 settembre 2021 a

a

a

Nozze a cinque stelle per l'ex Guardasigilli Alfonso Bonafede che oggi 2 settembre sposa la compagna Valeria Pegazzano Ferrando, professione avvocato, con la quale ha due figli. Il matrimonio dell'ex ministro della Giustizia si terranno in Toscana nel pomeriggio. Prima ci sarà la cerimonia in una chiesa di campagna, poi il ricevimento nella tenuta Corsini a Mezzomonte, all'Impruneta, in provincia di Firenze, che ha ospitato in passato la festa per le nozze anche di Marco Carrai.

Bonafede si sposa con Valeria. Il ricevimento a 5 stelle con brutta sorpresa: Di Maio non ci andrà

Per l'attesissimo sì di Bonafede, siciliano di Mazara ma fiorentino d'adozione, un passato da avvocato No Tav e prima bandiera dell'Elevato Beppe Grillo - che però non sarà presente - in Toscana, sono attesi al ricevimento, in una villa Corsini che dicono sarà blindatissima, circa 150 persone in tutto tra politici grillini e non solo, come l'ex premier e leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Diversi i big del Movimento presenti alle nozze: la senatrice Paola Taverna, l'ex sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, l'ex sottosegretario alla Giustizia, con Bonafede ministro, Vittorio Ferraresi e Vincenzo Spadafora.

Chi è questa ragazza? Si sposa, festa grande in Italia Viva: l'insospettabile legame con Pierpaolo Sileri

E se non si sa ancora se ci sarà il presidente della Camera Roberto Fico, al matrimonio di Bonafede ci saranno due grandi assenti: Luigi Di Maio (che sarà impegnato al Consiglio europeo sull'Afghanistan) e appunto l'Elevato Grillo.

Pacchianata in mezzo al lago, ecco il "regalo" di Fedez a Chiara Ferragni per l'anniversario: imbarazzo a Como | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.