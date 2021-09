Green Pass, la battuta di Luca Zaia: "Io ce l'ho". Il gesto con cui manda un messaggio alla Lega

03 settembre 2021 a

"Il Green pass? Io ce l'ho": Luca Zaia, intervistato al Festival del Cinema di Venezia, ha mostrato fiero e soddisfatto il proprio certificato verde ai giornalisti che lo stavano aspettando per le domande. Un piccolo segno di "smarcamento" rispetto a tutte le polemiche degli ultimi giorni e soprattutto rispetto al voto contrario della Lega in Parlamento. Un paio di giorni fa, infatti, in commissione Affari sociali della Camera il partito di Matteo Salvini, guidato da Claudio Borghi, ha votato in tandem con Fratelli d’Italia per sopprimere il Green pass.

Una decisione, quella del Carroccio, che non è piaciuta agli "alleati" della maggioranza di governo. Nemmeno a Forza Italia di Silvio Berlusconi, che invece ha votato insieme ai partner di esecutivo, ovvero Movimento 5 Stelle e Partito democratico. Il governatore del Veneto, da parte sua, si è sempre detto favorevole alla vaccinazione e al certificato verde per accedere ai luoghi pubblici, senza mai alcuna ambiguità.

Il presidente veneto, inoltre, ha anche condannato duramente la violenza dei no vax: "C’è troppa tensione. Le parole di alcuni e le gesta di pochi non fanno onore di certo a chi non si è vaccinato, perché le aggressioni vanno assolutamente censurate e condannate, senza se e senza ma. Mi riferisco alle aggressioni in generale, pensiamo solo a tutti noi amministratori cosa abbiamo subìto fin dal primo giorno. Credo che anche l’ultimo sindaco del Comune più piccolo potrebbe mostrare le lettere anonime con le minacce ricevute. Non lo comunico ai giornali, però è un fenomeno ormai quotidiano, anche per me”.

