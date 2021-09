Sondaggio, due mesi "sprint" per Giorgia Meloni: dove vola FdI. M5s, nessun exploit con Giuseppe Conte

04 settembre 2021 a

Continua a essere instabile e frammentato il consenso degli elettori nei confronti dei partiti politici italiani: lo dimostra l'ultimo sondaggio realizzato da Demos per l’Atlante Politico di Repubblica. Al primo posto c'è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, con il 20,8% dei consensi. Subito dopo la Lega di Matteo Salvini al 19,6 e poco più sotto il Pd di Enrico Letta al 19,3 per cento. Tre forze politiche, insomma, si trovano vicine nello spazio di un solo punto. E così il quadro politico attuale, come scrive Ilvo Diamanti, appare "fin troppo equilibrato per garantire un effettivo equilibrio".

Mettendo a confronto le cifre attuali dei primi tre partiti con quelle di luglio, comunque, qualche cambiamento c'è stato: impossibile non notare la crescita del partito della Meloni, passato dal 20,1 al 20,8% dei consensi, mentre il Carroccio ha perso quasi un punto. Più o meno stabile la forza dem, che ha perso solo lo 0,4% dei possibili voti. Più indietro c'è il Movimento 5 Stelle, che pur essendo cresciuto dopo l'incoronazione di Giuseppe Conte, non ha avuto nessun exploit: stando al sondaggio gode adesso del 16,6% dei consensi.

Dopo i grillini c'è, poi, Forza Italia di Silvio Berlusconi al 7,7. E infine i piccoli partiti stabili sotto al 3%: Italia Viva di Matteo Renzi (2,6) e Azione di Carlo Calenda, fermo al 2,5% nonostante l'intensa campagna elettorale per le comunali di Roma. Se il consenso ai partiti è così frammentato, lo stesso non si può dire del consenso nei confronti del governo di Mario Draghi. La fiducia nell'esecutivo, infatti, è condivisa dai due terzi dei cittadini. Anzi, persino un po’ di più: il 67%.

