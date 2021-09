Salvini, Giorgetti e Meloni: vertice a sorpresa a Cernobbio, il piano per sbancare alle urne

05 settembre 2021 a

Una volta terminati i lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, si è tenuto una sorta di vertice fuori programma tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti. Il trio si è fermato a parlare con il lago di Como sullo sfondo per circa una decina di minuti: una chiacchierata condita da sorrisi e una certa gestualità. Stando a quanto riportato da Annalisa Cuzzocrea, presente sul posto per Repubblica, si sarebbe discusso più delle elezioni amministrative che del Green Pass.

D’altronde il centrodestra deve preparare il “piano di guerra” per la tornata elettorale, ormai vicina: sarà importante per pesarsi nel paese reale, al di là di quello che dicono i sondaggi, secondo cui Lega, Fratelli d’Italia e Pd sono racchiusi nell’arco di un punto, un punto e mezzo. Senza trascurare il Movimento 5 Stelle che comunque ha ripreso un minimo di slancio dopo aver affidato la leadership a Giuseppe Conte.

A Cernobbio si è però guardato anche più avanti e non sono mancati segnali distensivi importanti, come il selfie di Salvini e Meloni, commentato da quest’ultima con un eloquente “siamo i Promessi Sposi”. Poi lo ha confermato anche il leghista, affermando che “governeremo insieme, non so tra quanto”. Insomma, prime prove tecniche di governo insieme, ma intanto c’è da affrontare l’imminente esame delle elezioni amministrative nelle grandi città italiane.

