L'aria che tira, Giuseppe Conte contro Giorgia Meloni: "No al reddito? Vigliacco e folle, con tutti quei soldi..."

06 settembre 2021 a

a

a

"In questi giorni assistiamo a una campagna vergognosa contro il reddito di cittadinanza. Trovo vigliaccio e folle che esponenti politici, per giunta con trattamenti economici privilegiati, chiedano di abrogare una misura di civiltà nei confronti di chi non ha nulla". Così Giuseppe Conte, ospite di L'Aria che Tira il talk di La7 condotto da Myrta Merlino, ha replicato a Giorgia Meloni che aveva definito il reddito di cittadinanza "metadone di Stato".

Conte, sempre ieri, domenica 5 settembre, aveva ribadito la volontà di modificare il reddito di cittadinanza considerandolo necessario e criticando l'espressione di Meloni ("è volgare"). "Parlare di abrogazione del reddito di cittadinanza significa fare un ragionamento ed avere un comportamento vigliacco, fare un'aggressione vigliacca. Stiamo parlando anche di pensionati e di una platea di beneficiari che non ha di che mangiare. Spesso viene utilizzato l'argomento degli abusi: se anche ce ne fosse stato qualcuno non è normale abrogarlo, chiudere la questione per questo. Io dico però che si può migliorarlo, in Germania hanno impiegato tanto tempo per metterlo a punto", ha spiegato Conte alla Merlino in collegamento da Napoli.

"Ma ora, dopo un anno di Covid, dire di abrogarlo è folle e vigliacco - ha osservato il capo del M5S -. Se venisse cancellato sarebbe la rottura di un patto di lealtà e di una logica di sostegno e collaborazione: ma il Movimento sosterrà il governo dal momento che Draghi ha confermato che condivide la misura", ha concluso dopo aver polemizzato anche con il direttore della Stampa, Massimo Giannini ospite del programma.

Conte contro Meloni, guarda il video di L'Aria che Tira

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.