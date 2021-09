L'aria che tira, Alessandro Sallusti e la verità su questa foto: "Salvini e Meloni d'amore e d'accordo? Non credo..."

07 settembre 2021 a

Il vero problema di Matteo Salvini? Giorgia Meloni. Alessandro Sallusti, ospite de L'Aria Che Tira nella puntata del 7 settembre, spiega l'atmosfera che si respira nel centrodestra. Il direttore di Libero non ha dubbi: "Pensare di insegnare a Salvini a fare politica è come insegnare ai gatti ad arrampicarsi. Il problema di Salvini oggi si chiama Giorgia Meloni". Il leader della Lega deve infatti fare i conti con l'ascesa dell'alleata, nonché numero uno di Fratelli d'Italia, nei sondaggi. "C'è stato un forte travaso di voti tra la Lega e Fratelli d'Italia", prosegue in collegamento su La7 con Myrta Merlino che poi lo incalza sulle foto scattate a Cernobbio.

"La foto insieme è difficile da leggere, non credo che vadano d'amore e d'accordo, sono rivali perché si contendono lo stesso bacino elettorale, ma sanno benissimo che da soli non vanno da nessuna parte". Il centrodestra, è il ragionamento di Sallusti, vince nella somma delle tre componenti, "impensabile che uno da solo ce la faccia, così come è impensabile che ce la faccia con altre alleanze". Per il direttore quella del Carroccio, di FdI e di Forza Italia è addirittura "una condanna". A pagare il più caro dei prezzi rimane sempre Salvini, "che un giorno deve fare l'uomo di governo e l'altro dell'opposizione".

Proprio l'ultimo sondaggio di Swg realizzato per il Tg di La7 di Enrico Mentana decreta ancora una volta Fratelli d'Italia primo partito. Quella della Meloni è stata una scalata repentina che l'ha portata nel giro di una settimana a incassare un +0,4 per cento, toccando quota 21. Mentre rispetto al 30 agosto scorso la Lega guadagna un +0,6, passando dal 19,8 al 20,4 per cento e posizionandosi dietro l'alleata.

