Quirinale, il retroscena su Sergio Mattarella: "Sarebbe inconcepibile", il bis spazzato via con una frase

Sergio Mattarella non ha alcuna intenzione di restare altri sette anni al Quirinale. Secondo un retroscena di Marco Antonellis pubblicato su Tpi, il presidente della Repubblica ha confermato quanto ha più volte ripetuto in questi ultimi mesi. "Gira voce in Transatlantico di un recente colloquio, veloce veloce, di Sergio Mattarella nei giorni scorsi a Pavia con il suo vecchio commilitone di Piazza del Gesù, Virginio Rognoni", scrive il giornalista.

"Alla richiesta di quest’ultimo, di sapere se sarebbe rimasto o meno al Quirinale, il capo dello Stato avrebbe detto all’ex ministro dell’Interno che ‘farsi confermare al Quirinale vorrebbe dire introdurre una nuova regola sul doppio mandato del Presidente della Repubblica", scrive ancora Antonellis. Qualcosa che per il Capo dello Stato sarebbe inconcepibile.

Infatti Sergio Mattarella avrebbe detto che "ciò sarebbe un danno incalcolabile per l’Istituzione". Insomma, conclude il giornalista, "Sergio Mattarella continua a essere contrario al bis come peraltro ha sempre detto. Via libera dunque al colle per Mario Draghi?". Questa sicuramente sarebbe una opzione da non scartare ma vanno prese in considerazione anche altre ipotesi. Per esempio che il premier rimanga a Palazzo Chigi e che si trovi un sostituto di Mattarella al Quirinale. Circolano già alcuni nomi.

