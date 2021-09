Giusy Rizzotto, la candidata di Forza Italia manda gli elettori in tilt: spuntano queste (clamorose) foto

10 settembre 2021 a

a

a

Sta mandando in tilt i cittadini di Savona, Giusy Rizzotto. La bellissima candidata alle elezioni amministrative di Forza Italia, in lista per le Comunali con il candidato sindaco Angelo Schirru, ha pubblicato un video di lei con l'intento di raccogliere più firme in suo sostegno. Inutile dire che il filmato ha fatto il pieno di complimenti. Già nota sui social, la Rizzotto è finita anche al centro della polemica.

"State rischiando, ora potrei farlo". La "minaccia" di Valentina Nappi a Lega e Salvini

"Mi hanno appena mandato foto mie associate ad un video di una ragazza che non sono io, un po' troppo spinto. Chi lo ha fatto verrà denunciato". La denuncia è arrivata attraverso una "storia" su Facebook. Si tratta di un attacco che la stessa candidata azzurra definisce "personale" volto a ledere la sua immagine in vista della tornata elettorale savonese. "Cosa non si fa per buttare fango durante le elezioni - spiega ancora la candidata nel video postato sui social - non fatelo ragazzi, verrete denunciati, passerete dei guai e saranno affari vostri".

Valentina Nappi sconcerta l'Italia: "Smettete di vaccinarvi, così ci rinchiudono in casa e...". Siluro "a forza di p***pe"

Immediata la solidarietà del sindaco di Alassio, Marco Melgrati, che ha promosso l'inserimento nella lista a sostegno di Schirru della stessa Rizzotto: "Probabilmente qualcuno ha molta paura di questa candidata". Effettivamente gli elettori non le mancano.

"Scalfarotto froc***ne di m***a". Follia Pd: l'insulto più vergognoso all'uomo di Renzi. Sapete chi l'ha scritto? Viene giù Letta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.