Renato Brunetta contro Matteo Salvini: "Proposte irrazionali, solo propaganda". Poi il colpo di scena

"Il ministro Brunetta non ha mai rilasciato dichiarazioni a La Stampa. Il colloquio pubblicato oggi non è mai avvenuto". Ad affermarlo in una nota è il ministero della Pubblica amministrazione in relazione alle dichiarazioni riportate oggi 11 settembre in prima pagina e a pagina 7 e definite "il colloquio". Una smentita alla quale ribatte il quotidiano diretto da Massimo Giannini: "Rassicuriamo il ministro Brunetta e i nostri lettori: per correttezza e deontologia professionale, non attribuiamo mai frasi inventate ai nostri interlocutori".

L'articolo, a firma Paolo Baroni, era titolato così: "Da Matteo solo proposte irrazionali. Nessuna discussione, fa propaganda". E ancora: "Il ministro di Forza Italia: 'Vuole un coordinamento del centrodestra? A noi non lo ha chiesto". Un "colloquio" quindi dal quale emergeva una linea molto dura sul leader della Lega.

Per esempio si legge: "L'idea di Salvini di prorogare per un anno Quota 100? È una sua invenzione, non ne abbiamo mai discusso. Né a livello di governo, né a livello di centrodestra". "La posizione del segretario della Lega sul Green pass? È assolutamente irrazionale". "Il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta è schietto e diretto. 'Se Salvini vuole il coordinamento di tutto il centro destra facciamolo pure però finora non l'hai mai chiesto. Quindi sta solo facendo propaganda".

