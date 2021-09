Sondaggio Youtrend, il "44%" che ribalta tutto. Michetti contro Gualtieri, occhio a questi numeri

13 settembre 2021 a

Il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, è al 31 per cento di preferenze, seguito dal candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, al 27 per cento. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato da Youtrend, commissionato dal gruppo editoriale Gedi e pubblicato su La Repubblica.

Al terzo posto, in ordine di preferenze espresse dagli elettori, c'è la sindaca uscente del Movimento 5 stelle Virginia Raggi con il 19,1 per cento dei consensi, seguita dal candidato di Azione, Carlo Calenda, che arriva al 18,9 per cento. Interessanti sottolineare che il sondaggio rileva infine un 44 per cento di indecisi.

Il 44,1% degli 802 intervistati, infatti, spiega di essere indeciso, di non saper ancora per chi voterà, oppure di non volersi presenterà alle urne. "C'è un'area grigia importante - osserva Lorenzo Pregliasco, direttore di YouTrend - e di solito il 10% degli elettori decide per chi votare soltanto l'ultimo giorno. In ogni caso è improbabile pensare a un ballottaggio diverso di quello tra Michetti e Gualtieri. La forbice tra il dem e chi lo insegue non mette l'ex ministro del Tesoro completamente al riparo. Ma immaginare stravolgimenti è difficile. Gli elettori vanno pur sempre mobilitati e la campagna elettorale fin qui è sembrata sottotono".

