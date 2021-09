Giorgia Meloni "cag***a". Il grillino la insulta, lei reagisce così: la zampata umiliante contro l'odiatore professionista

13 settembre 2021 a

a

a

Replica ironica della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Un candidato di Busto Arsizio del Movimento 5 stelle, qualche giorno l’aveva definita "ca***". Episodio che aveva obbligato persino a Conte a scusarsi e e a prendere provvedimenti. Ma la Meloni gli ha risposto pubblicando sui social una foto assieme a Rosetta, una cucciola a quattro zampe dell’Associazione Aida di Casalpalocco, alle porte di Roma, che si occupa di trovare proprietari a cani, grandi e piccini.

"Giorgia Meloni cagna". Porcheria a 5 stelle, chi è il grillino che insulta la leader di FdI | Guarda

"Mi sono innamorata di questa bellissima cucciolotta - scrive Giorgia Meloni - Qualche giorno fa un esponente politico mi ha definito “ca***” pensando di offendermi. I cani sono intelligenti, leali e combattono per difendere ciò che amano. Usare i cani come offesa, qualifica il valore di chi lo fa. Un saluto da me e Rosetta", la replica della leader politica.

Dopo le ferie agostane, vince solo Giorgia Meloni. Supermedia sondaggi, Fdi tenta la fuga? Quanto ha guadagnato in un mese

Mario Socrate, candidato del Movimento 5 stelle, è l'esponente politico che ha insultato la Meloni. I suoi post sono "gravissime, volgari e inqualificabili parole di odio ("Solo una Cagna può cavalcare una tragedia!!!) rivolte a Giorgia Meloni via Facebook", le aveva definite la coordinatrice lombarda del partito Daniela Santanchè, che ha chiamato in causa il presidente pentastellato Giuseppe Conte che ne ha subito preso le distanze e che si è dato da fare perché il grillino venga espulso dal Movimento.

Video su questo argomento "Sapete cos'è sempre mancato all'Italia?". La Meloni e le foibe, una lezione a Montanari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.