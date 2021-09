Stasera Italia, Massimiliano Fedriga e il Green Pass: "Cosa succede se una regione diventa arancione"

14 settembre 2021 a

"Dobbiamo usare il Green Pass come strumento di apertura: se anche una regione diventasse arancione potremo tenere le attività aperte". Così Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia ospite di Stasera Italia il talk condotto da Barbara Palombelli in onda su Rete quattro, parla dell'utilità del certificato vaccinale.

"Oggi abbiamo gli strumenti nuovi per affrontare la pandemia. Possiamo dare certezze all'imprenditore, al ristoratore che fra qualche mese non c'è il rischio di chiudere di nuovo". Intanto Il Friuli Venezia Giulia è pronto per la somministrazione delle terze dosi di vaccino anti Covid. E lo farà immediatamente, a partire dal 20 settembre. “Noi partiamo subito per le categorie individuate a livello nazionale, quindi gli immunodepressi, i fragili e i super-fragili“, ha detto lo stesso Fedriga.

"Siamo pronti e i vaccini ci sono, quindi il problema che si è presentato qualche mese addietro non c’è più”, ha aggiunto Fedriga. E in merito a una estensione del Green pass ai lavoratori pubblici e privati, il governatore ha detto: “Se questa è la scelta presa su un indirizzo scientifico, sono d’accordo. Se si passa in arancione, non si possono chiudere i ristoranti. Il green pass è uno strumento per tenere aperto e dobbiamo trovare un equilibrio sociale per tenere unito il Paese, dobbiamo accompagnarlo", ha concluso.

