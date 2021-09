Sondaggio di Alessandra Ghisleri, Pd per la prima volta al comando: ecco le cifre che inquietano il centrodestra

Brunella Bolloli 16 settembre 2021 a

a

a

Il sorpasso è minimo, ma c'è e al Nazareno, quartier generale del Partito democratico, non pare vero. Per la prima volta i dem sono in testa, lo dice un sondaggio di Euromedia Research, e il segretario Enrico Letta si passa una mano sulla fronte mentre sospira: «Ce la sto mettendo tutta». Da Siena, dove è candidato alle Suppletive, promette di «onorare l'impegno che chiedono gli elettori». Da Milano, dove è andato a presentare il suo libro Controcorrente, l'avversario di sempre Matteo Renzi gli indirizza parole di pace: «A Siena voterei Enrico con molta convinzione, senza alcuna difficoltà. Non mi fa velo la polemica personale». Il leader di Italia Viva azzarda un'insospettabile manovra di avvicinamento: «Se il Pd di Letta potrà recuperare l'identità riformista, noi ci stiamo», si fa avanti. La condizione che pone il fiorentino, ovviamente, è l'addio ai Cinquestelle perché «sono mossi da un solo principio», tuona, «basta che siano al governo. La verità è che da "uno vale uno" sono passati a "uno vale l'altro"».

"Ora Fedez e Monica Cirinnà". Matteo Salvini scatenato, usa il rapper e la piddina per demolire la sinistra

Letta per ora non replica al corteggiamento renziano, ma intanto sigode il risultato emerso dall'ultimo sondaggio dell'istituto di Alessandra Ghisleri, presentato ieri a Porta a Porta. Quello che mostra, appunto, che nelle intenzioni di voto a livello nazionale il Pd è primo partito con il 19,4%. Una novità assoluta,

Il sondaggio della Ghisleri indica il Pd primo partito al 19,4%; al secondo posto Fratelli d'Italia con il 19,1%; al terzo la Lega di Matteo Salvini al 18,5%; in crescita il Movimento Cinque stelle, sempre al 18,5%. Anche Forza Italia acquista consensi e sale al 7,3% considerato che altri sondaggi dicono cose diverse: per Swg è in testa Fratelli d'Italia, per Pagnoncelli la Lega.

"Al Quirinale non voglio un uomo di parte". La bomba di Giorgia Meloni: "Berlusconi? Chi sogno presidente della Repubblica"

Secondo la Ghisleri, invece, i dem sono saliti dello 0,4% dall'ultima rilevazione realizzata sempre da Euromedia il 2 settembre. Fdi è a un passo, 19,1%, ma in calo di quasi un punto (-0.9%). In terza posizione la Lega di Salvini con il 18.5%, anche lei scesa dello 0.9 e affiancata ai Cinquestelle (+0,8%). Segno positivo anche per Forza Italia che raggiunge il 7.3%. Seguono Azione 3.8% (-0.4%), Italia Viva 2.8% (+0.5%), Verdi 2% (+0.5%) e le altre formazioni minori. Gli indecisi rappresentano il 36.6%. Se i dem festeggiano dopo mesi in cui arrancavano, il dato deve fare riflettere il centrodestra (che comunque resta la coalizione vincente). Nel Carroccio pesa la difficoltà della doppia anima, di lotta e di governo, lo slalom quotidiano di Salvini che deve destreggiarsi tra i diktat di Draghi (e Giorgetti), le richieste dei suoi governatori e i leghisti "ribelli". E pesano, anche in Fdi, le scelte dei candidati alle Amministrative, le divisioni iniziali nelle grandi città. Milano, Roma, Napoli, Bologna: per quasi tutti i sondaggisti il centrosinistra ha la vittoria in tasca, che sia al primo turno o al ballottaggio. Rischia forse solo a Torino. E perdere le grandi città significa perdere l'Italia. C'è da sperare che i sondaggi sbaglino.

"Green Pass come la schedatura di Hilter". La leghista veneta la spara grossissima (e chissà che ne pensa Zaia)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.