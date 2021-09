Mario Draghi, secca replica a Franceschini durante la cabina di regia: "Non faccio norme ad hoc"

17 settembre 2021 a

Non ci sono mai stati scontri o discussioni accese durante le cabine di regia del governo ma pare che ieri ci sia stato un durissimo confronto tra Dario Franceschini, Roberto Speranza e il premier Mario Draghi. Il ministro dei Beni culturali ha chiesto infatti al ministro della Salute la piena capienza per i teatri, e il presidente del Consiglio - vero destinatario dell'invito - ha risposto: "Non faccio norme ad hoc". "Ma così il governo andrà sotto in Parlamento", ha ribattuto Franceschini, secondo quanto riporta in un retroscena il Corriere della Sera. E il premier imperturbabile: "Il Parlamento farà quel che ritiene. Noi prima valuteremo la situazione epidemiologica e poi decideremo".

Tutto è cominciato nel momento in cui il titolare dei Beni Culturali, come viene riferito da fonti del governo, ha sollecitato nella riunione l'esigenza di portare al 100 per cento la capienza in teatri, cinema, musei grazie alla combinazione di mascherine e misure di protezione e del green pass obbligatorio. Una posizione che da subito non è stata condivisa da Speranza il quale avrebbe invitato a prendere una decisione in merito solo dopo una valutazione più complessiva sull'andamento dei contagi. Una linea sulla quale si è appunto attestato anche il premier Draghi.

La questione sollevata da Franceschini è stata quindi rinviata. Se ne riparlerà il prossimo primo ottobre. Ma la tensione nel governo è altissima.

