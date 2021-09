Un catasto… di tasse! I prossimi assalti fiscali al mattone rischiano di demolire il settore: gli interventi di Gusmeroli (Lega) e Dettori (ANCE)

23 settembre 2021 a

Sono ormai dieci anni che il settore Immobiliare è sottoposto ad assalti senza precedenti: dieci anni di crescenti vessazioni fiscali, normative e burocratiche che hanno fortemente minato una costruzione – quella del “mattone” – per decenni solidissima, vero bene rifugio per eccellenza di generazioni di Italiani.

E oggi, dopo la pandemia di Covid-19 e il pandemonio economico che ne è conseguito (con crisi di liquidità, perdita del lavoro, mancati incassi dei canoni di locazione da parte dei Proprietari, blocco degli sfratti a oltranza anche per quelle morosità antecedenti al virus), l’orizzonte si prospetta sempre più fosco.

Fra le 42 riforme che l’Italia dovrà varare, in 100 giorni, per accedere ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ci sono anche quella fiscale e quella – pesantissima, in tutti i sensi – del Catasto.

Un salasso annunciato che, a dispetto delle promesse sull’invarianza di gettito, andrà ad aggravare la situazione di un comparto già allo stremo, contribuendo alla ulteriore desertificazione del nostro ecosistema economico-produttivo (già oggi, infatti, molti esercizi commerciali, botteghe artigiane e micro-imprese non trovano locali affittabili, ove poter impiantare le proprie attività).

Per non parlare dell’ulteriore svilimento di un istituto, quellO della Proprietà, che già il Presidente Luigi Einaudi identificava come il tratto distintivo di una proba e retta coscienza civica, in quanto dedito al Risparmio.

Se ne parlerà questa sera dalle 18:30 alle 19:30 durante ALTO MARE, il programma di approfondimento politico e socio-economico condotto da SARA GARINO su RPL-La Tua Radio (Radio Padania). Interverranno in diretta l’Onorevole ALBERTO GUSMEROLI della Lega, Vicepresidente della Commissione Finanze e Vice-Sindaco di Arona (Novara), nonché il Dottor MARCO DETTORI, Vicepresidente ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e Responsabile dell’Area Economica-Fiscale-Tributaria.

La diretta sarà visibile sul sito www.radiorpl.it, sul canale 740 del Digitale Terrestre, in radio DAB e sui canali Facebook e YouTube di RPL-La Tua Radio.

