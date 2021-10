Roma 2021, ribaltone nelle proiezioni: davanti Michetti, rimonta della Raggi. Pd e Gualtieri fuori?

04 ottobre 2021 a

Ribaltone a Roma. Le proiezioni flash fornite da Swg per la Maratona di Enrico Mentana su La7 cambiano il quadro "amministrative". Almeno per la Capitale. Enrico Michetti rimane al primo posto (agli exit poll in testa con Roberto Gualtieri), dato tra il 29.9-33.9 per cento. Al secondo posto, lascia l'ultima posizione, c'è incredibilmente Virginia Raggi. Sì perché se gli exit poll la davano tra il 16,5 e il 20,5 per cento, ora la sindaca uscente è tra il 21.1-25.1. Stesse cifre per Gualtieri mentre Carlo Calenda slitta ultimo al 15.1- 19.1 per cento. Una vera e propria sorpresa per il Movimento 5 Stelle che sembrava già aver preso atto della sconfitta della prima cittadina della Capitale.

Non a caso Beppe Grillo, fondatore del Movimento, a pochi minuti dalla chiusura dei seggi ha pubblicato su Twitter una sua vecchia foto in compagnia di Gianroberto Casaleggio. Fin qui nulla di strano se non fosse il commento: "Dodici anni fa abbiamo fatto l'impossibile. Ora dobbiamo fare il necessario". Una sorta di ammissione della possibile sconfitta clamorosa della Raggi che al momento sembra meno possibile.

Buone notizie invece per il centrodestra. Sia gli exit poll che le tendenze vedono il candidato della coalizione in testa. A questo punto rimane una sola domanda, il nome con cui si sfiderà Michetti al ballottaggio quasi scontato. Qualora infatti nessuno dei candidati superi il 50 per cento più uno dei consensi, i primi due per consensi si sfideranno direttamente. Sarà la Raggi o Gualtieri a presentarsi al voto previsto per il 17 e il 18 ottobre? Una domanda che scuote la neo "alleanza" M5s e Partito democratico, che proprio a Roma non è riuscita a trovare una sintesi per poter correre insieme.

