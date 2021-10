Clemente Mastella, "due figlie e la cognata". La denuncia: "Complotto al voto contro di me", ecco le prove...

07 ottobre 2021 a

A Clemente Mastella proprio non è andato giù il fatto di dover affrontare il ballottaggio con Luigi Diego Perifano, il candidato di centrosinistra che ha raccolto oltre 11mila voti, pari al 32,34%. Il sindaco uscente di Benevento sembrava sicuro di essere rieletto al primo turno, e invece si è fermato al 49,33%, a un passo dalla vittoria sicura.

Ma quanti sono i voti mancati a Mastella per archiviare la pratica del voto al primo turno? “Cento - ha rivelato il diretto interessato in un’intervista rilasciata a Repubblica - ma nei seggi sono successe cose che non mi spiego. Una signora, candidata in una delle mie liste, è andata a votare con le due figlie e le cognate e al momento dello spoglio è risultato un solo voto”. Un episodio che sembra averlo turbato: “Capisco le cognate, che tra parenti a volte si fanno i peggiori dispetti, ma la figlia…”.

Secondo Mastella non si tratta di un caso isolato: “Un altro candidato si è recato al seggio con la moglie e non è uscita nemmeno una preferenza. La signora avrà votato per l’amante, vai a sapere, ma il voto del marito perché non risulta?”. Pare che ci siano stati problemi nel reperire presidenti di seggio: “Infatti quelli arrivati in fretta e furia sono andati in difficoltà. In uscita l’ultima sezione è stata scrutinata in tribunale, perché il presidente non se l’è sentita”. In ogni caso Mastella ha la rielezione in pugno.

