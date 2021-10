Giuseppe Conte e M5s in imbarazzo, il sindaco grillino di Cattolica chiede i voti alla destra: cos'è disposto a cancellare

09 ottobre 2021 a

a

a

Un'alleanza, quella con il Partito democratico, iniziata con il piede sbagliato. Dopo le elezioni deludenti il leader del Movimento 5 Stelle deve fare i conti con il sindaco di Cattolica. Mariano Gennari arriva addirittura a invitare "gli elettori di tutta la coalizione di centrodestra a sostenermi perché non possiamo ridare in mano il nostro comune nuovamente al Pd". Il primo cittadino teme il ritorno di quel modello prettamente di sinistra che non concede "di fare scelte autonome". Sistema che ha vinto già a Rimini e per questo secondo Gennari bisogna evitarla in tutti i modi. "Le decisioni pioveranno dall’alto e torneremo indietro di 5 anni - scrive in uno sfogo su Facenook - quando ci siamo trovati a lavorare in una città degradata e devastata, divisa e dimenticata, assente dalle posizioni importanti del turismo e dell'innovazione".

"Lo ho visto che limonava da solo. Quella mosca...". Marco Travaglio, crisi di nervi e pioggia di insulti a Carlo Calenda

Poi la promessa a chi si reca alle urne: "Se qualcosa nella mia legislatura e nel mio programma non vi ha convinto aggiusteremo il tiro, anzi attingo dal programma del centrodestra un primo argomento: alla prima giunta utile toglierò la pista ciclabile da via Del Prete, via Matteotti e via Corridoni ripristinando così il doppio senso di circolazione in via Del Prete e i parcheggi in via Matteotti e via Corridoni dando così respiro ai negozi del centro in attesa di interventi strutturali più importanti che sono presenti nel mio programma". Addio, dunque, alle piste ciclabili tanto amate dai grillini.

Conte senza vergogna? Dal governo con Salvini a...: occhio a questa foto, cosa spunta là dietro | Guarda

Intanto Giuseppe Conte non ha ancora ufficializzato il suo sostegno a Roberto Gualtieri in vista del 17-18 ottobre, quando si sfiderà al ballottaggio con Enrico Michetti. Il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra è una spina nel fianco per il leader M5s, che si trova tirato per la giacchetta: da una parte chi vede nell'azione comune con il Pd un ottimo trampolino di lancio. E chi invece la morte politica del Movimento.

Travaglio, fegato spappolato. La prima pagina del Fatto contro il Cav? Da ridere | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.