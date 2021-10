Beppe Grillo furioso con Giuseppe Conte: "Il suo nuovo corso? Finisce così". Sabotaggio in casa

09 ottobre 2021 a

a

a

Si narra che Beppe Grillo, pur rimanendo nell’ombra, sia piuttosto adirato con Giuseppe Conte. “Certo che se uno parla sempre di nuovo corso è così che finisce”: questa frase viene attribuita dalla Stampa all’ex comico genovese, che l’avrebbe pronunciata come attenuante da concedere a Virginia Raggi, descritta affranta e seccata quando ha parlato a telefono con il garante del Movimento 5 Stelle. L’ormai ex sindaca di Roma è arrivata ultima nella corsa a quattro e si sarebbe lamentata per il vuoto attorno a lei, a cominciare da Conte.

A Canicattì il disastro di Conte e Di Maio. Ventenne spacciatore beccato in flagrante. Scoperta sconvolgente: sapete che...

Il quale ha ribadito che la sconfitta elettorale è da attribuire al mancato radicamento locale del Movimento: per questo continua a insistere in tutte le uscite pubbliche sul “nuovo corso”, che però non piace a Beppe Grillo. “Non può dire ogni volta così e sconfessare tutto il passato, tutto quello che abbiamo fatto”, è il pensiero del garante, sempre secondo il retroscena svelato dalla Stampa. E così Grillo continua a essere il punto di riferimento di tutti quei parlamentari che vedono avvicinarsi la fine della legislatura e probabilmente della loro carriera politica.

Conte senza vergogna? Dal governo con Salvini a...: occhio a questa foto, cosa spunta là dietro | Guarda

Secondo la Stampa a breve ci sarà la resa dei conti grillina, con Conte che dovrà formare la sua nuova squadra in vista dell’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Attualmente ha dalla sua parte il gruppo più numeroso di deputati e senatori, ma ciò comunque non basterà per sedare il caos interno che riguarda le varie anime del Movimento.

"Come vuole fargli saltare i nervi". Indiscreto, la mossa "sporca" della Raggi contro Conte: godetevi il caos M5s

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.