FdI, Fabio Rampelli: "Sì alla mozione per lo scioglimento di Forza Nuova", smascherato il gioco sporco del Pd

12 ottobre 2021 a

a

a

A prendere posizione, ora, ci pensa Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera ed esponente di spicco di Fratelli d'Italia. Si parla di Forza Nuova e della mozione per lo scioglimento del movimento dopo i fatti dello scorso sabato a Roma. Già, perché il meccanismo della sinistra è chiaro. E troppo sospetto: identificare i violenti del movimento neofascista con FdI. E così, per zittire i deliri di una sinistra a senso unico e che non sa più che pesci pigliare, ecco che Rampelli rompe gli indugi.

"Voteremo sì alla mozione" sullo scioglimento di Forza Nuova, ha spiegato interpellato da Radio 24. "Questo non ci toglie la libertà di esprimere un giudizio su un atto esclusivamente propagandistico. Forza nuova è la più efficace alleata di Pd, non perderemo voti per questo", sottolinea smascherando la sinistra. Emblematico quanto detto dal vicesegretario Giuseppe Provenzano alla vigilia, il quale si è addirittura spinto a sostenere che i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni siano fuori dall'arco costituzionale.

E ancora, Rampelli ha aggiunto: "Noi siamo favorevoli, anche se bisogna fare attenzione. Penso che la magistratura abbia, come prevede la legge, tutti gli strumenti per stabilire se una formazione debba essere sciolta o no, forse dovremo affidarci alla magistratura. Noi non abbiamo intenzione di difendere Forza nuova ma il Parlamento può essere titolato fino a un certo punto a decidere se una forza politica debba essere sciolta", ha concluso Fabio Rampelli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.