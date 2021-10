Giuseppe Conte "accoltellato" dai mariti di Raggi e Appendino: questa domenica...

13 ottobre 2021 a

È dura, durissima la vita da leader del Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte se ne sta accorgendo in fretta, dovendo parare colpi a destra e sinistra, provenienti innanzitutto dall’interno. “La realtà è che siamo già spaccati”, ha rivelato una fonte parlamentare al Giornale in merito alla situazione dei 5 Stelle, dove non tutti riconoscono la guida dell’ex presidente del Consiglio.

Al momento a farlo penare sono le due sindache uscenti di grande peso per il Movimento, ovvero Virginia Raggi e Chiara Appendino. La prima a Roma e la seconda a Torino non si sono espresse in favore del candidato di centrosinistra impegnato al ballottaggio, cosa che invece Conte ha fatto “a titolo personale”. Un escamotage per non spaccare ulteriormente il Movimento e allo stesso tempo per confermare l’asse con il Pd di Enrico Letta. In particolare l’ex premier si è esposto su Roma, dichiarando che “andrò a votare per Gualtieri”.

“Non sto dicendo che il M5s deve andare a farlo”, si è poi affrettato a precisare, dato che la Raggi invece non ha espresso nessuna preferenza. E lo stesso ha fatto la Appendino, che non vuole appoggiare il dem Stefano Lo Russo nel ballottaggio a Torino. Anzi, suo marito Marco Lavatelli ha annunciato che voterà per Paolo Damilano del centrodestra. Intenzione che sembra avere anche il “signor Raggi”, ovvero Andrea Severini: “Fossi vendicativo direi di andare a votare per Michetti”.

