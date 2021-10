Enrico Michetti, vandalizzato il comitato elettorale: "Ricorda piazzale Loreto" e simbolo Br. Ma la sinistra tace

15 ottobre 2021 a

La sinistra in questi giorni non ha fatto che gridare al "fascismo". Pd e compagni hanno approfittato dell'inchiesta di Fanpage e dell'assalto alla Cgil per attaccare Fratelli d'Italia e la Lega prima delle amministrazioni. Ma c'è un altro odio di cui nessuno parla, ed è quello di sinistra. Lo ha dimostrato, suo malgrado, quanto accaduto al candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, che si è svegliato questa mattina con una tremenda sorpresa.

"Minacce di morte a Enrico Michetti firmate con la stella rossa delle Brigate Rosse e comitato elettorale vandalizzato - fa sapere sulla sua pagina Twitter Giorgia Meloni -. È solo l’ultimo atto di una vergognosa campagna di odio contro centrodestra e Fdi alimentata dalla sinistra". Le immagini parlano chiaro, ma nessuno tra i compagni spende una parola di indignazione. Nemmeno per la scritta "ricorda piazzale Loreto", ossia un chiaro invito ad uccidere Michetti, al vilipendio del suo cadavere. Orrore puro. Inutile anche l'appello della leader di Fratelli d'Italia: "Mi aspetto la condanna unanime da parte di tutte le forze politiche e che tutti i segretari di partito, a partire da Enrico Letta, vadano di persona al comitato a testimoniare solidarietà a Michetti. È indegno e irresponsabile ciò che da settimane sta accadendo ai danni di FdI".

La Meloni non ha alcuna intenzione di arrendersi, perché "le intimidazioni non ci fermano: Roma merita un governo all’altezza della sua storia e delle sue enormi potenzialità". Poi la solidarietà e la vicinanza espressa, senza però che sorga un dubbio: "Ps: ovviamente il comitato nell'ultimo giorno di campagna elettorale, è inagibile". Il riferimento della Meloni è alle tempistiche dubbie: dopo l'inchiesta a ridosso delle amministrative, ecco le barbarie a ridosso dai ballottaggi. Sarà un caso? Intanto si attendono gli stessi biasimi, in cui il Pd si è prodigato nella pur sacrosanta difesa della Cgil di Roma.

