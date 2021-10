Elezioni comunali, il dato sull'affluenza delle 19: grosso calo rispetto al primo turno. Fuga dalle urne

17 ottobre 2021 a

Elezioni amministrative 2021, alle 19 l'affluenza per i ballottaggi secondo i dati del portale Eligendo del Viminale (63 Comuni su 63) si è attestata al 26,71%, in calo rispetto al primo turno quando allo stesso orario aveva votato il 31,65% degli aventi diritto. Alle 12 l'affluenza non toccava il 10%: nell'ultima rilevazione aveva infatti votato il 9,73% degli aventi diritto contro il 12,18% del primo turno.

Addirittura a Roma secondo i dati del portale Eligendo del Viminale alle 19 hanno votato al ballottaggio per la scelta del nuovo sindaco il 25,28% degli aventi diritto contro il 29,50% del primo turno. Affluenza più alta nei municipi I e II. Il ‘record’ lo raggiunge il municipio II con un’affluenza al 29,74, mentre al Primo municipio il dato delle 19 si attesta al 27,27%. Percentuali simili nei municipi III (27,21%) e al Municipio VIII (27,59). Ultimo posto per affluenza invece per il municipio VI (19,43%), preceduto dal XV municipio, con il 23,14%.

La rilevazione alle 19 sull’affluenza al voto del ballottaggio per l'elezione del sindaco di Torino è stata del 25 % Due settimane fa era stata del 29,29%.

