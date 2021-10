Stasera Italia, Sgarbi: "Berlusconi non mi ha invitato al vertice. Cosa non ha capito"

20 ottobre 2021 a

a

a

Si parla del vertice del centrodestra che si è tenuto a Villa Grande, la residenza romana di Silvio Berlusconi, da Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 20 ottobre, e Vittorio Sgarbi sembra essersi molto offeso per non essere stato invitato dal Cavaliere. "Sul piano personale osservo una mancanza di delicatezza da parte di Berlusconi che non ha invitato me e Rinascimento che pure rappresentiamo il 2 per cento medio per il centrodestra che oggi è tanto più indispensabile quanto a Roma Forza Italia ha fatto il 3".

Video su questo argomento Matteo Salvini: "Centrodestra unito? Un valore aggiunto per Draghi"

Attacca ancora Sgarbi: "L'idea di tenere stretto quel piccolo centrodestra vuol dire non aver capito che occorre allargarlo e io ho indicato la strada che è quello della cultura". Il centrodestra, spiega il critico, "è un vero campo largo perché i mondi che lo costituiscono sono diversi, nel centro sinistra c'è solo il Pd e dei pezzi che ne sono usciti come Italia Viva e Leu. Quello è un campo strettissimo".

"I ministri tenuti lontani dal Cav, resteremo in dieci". Terremoto FI, Gelmini mai così dura: chi è nel mirino, resa dei conti azzurra?

"Il centrodestra ha perso i sindaci nelle città in cui non li aveva", rimarca Sgarbi. "Il campo delle politiche è un campo largo per il centrodestra. Aspettiamo a parlare di sconfitta. Io sono pronto a contribuire". E lancia un invito anche a Carlo Calenda.

Meloni-Salvini-Cav? "Si sono presi a schiaffi". Dagospia, bomba e veleno: al vertice... occhio al dettaglio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.