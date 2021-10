Silvio Berlusconi a Bruxelles? Clamoroso ad alta quota: "Finalmente", occhio alle foto in aereo

21 ottobre 2021 a

Oggi, giovedì 21 ottobre, è il gran giorno del ritorno in Europa di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, archiviati i giorni più duri del long-Covid, fa capolino a Bruxelles. Torna in campo, in primissima persona, dopo essere tornato in pubblico in occasione del primo turno delle amministrative a Milano, quando si era presentato al seggio per esprimere il suo volo.

Da Bruxelles, Berlusconi ha subito fatto il punto politico, spendendosi in un ragionamento su Mario Draghi, che vedrebbe molto meglio al Quirinale, ma ancora meglio "a completare il suo lavoro", ovvero a Palazzo Chigi fino al termine della legislatura. Questo perché crede nella sua ascesa al Colle, gli viene chiesto? Ma sul punto, Berlusconi glissa: "Non ho idee al riguardo", afferma sornione.

Ma prima delle dichiarazioni, prima della politica, il viaggio in aereo verso Bruxelles. Un viaggio in aereo documentato sul profilo Instagram del leader di Forza Italia, dove sono state pubblicate tre foto che lo ritraevano, già al lavoro, ad alta quota. Eccolo, Berlusconi, in uno scatto con Antonio Tajani. In forma, sul pezzo, col suo classico completo con giacca e girocollo blu. A corredo della foto, il commento: "In volo verso Bruxelles, per partecipare al summit del Ppe. Finalmente torniamo in presenza!", suona la carica Berlusconi

