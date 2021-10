Silvio Berlusconi, la dura replica alla Gelmini: "Parliamo di cose serie, le sue parole contrarie alla realtà"

21 ottobre 2021 a

Silvio Berlusconi mette a tacere Mariastella Gelmini che ieri, mercoledì 20 ottobre, aveva parlato della spaccatura interna a Forza Italia. Arrivando al summit del Ppe a Bruxelles, il leader di FI ha detto: "Le parole del ministro Gelmini? Ma no, parliamo di cose concrete e cose serie". Insomma, nulla da rilevare, secondo il Cavaliere: "Oggi i giornali hanno parlato di separazioni, turbamenti. Tutte cose esagerate, non c'è assolutamente nulla di cui io mi debba preoccupare", ha aggiunto. E ancora, incalzato dai giornalisti: "Non so cosa sia successo al ministro Gelmini, le sue parole sono assolutamente contrarie alla realtà: per quanto riguarda i rapporti con i nostri ministri nel governo c'è stata sempre una riunione ogni settimana con i tre ministri di Forza Italia".

Dopodiché Berlusconi ha detto che "il centrodestra italiano è lontano da ogni estremismo". "Nel centrodestra i valori e le idee fondanti sono quelle portate da FI che è stato il soggetto federatore", ha aggiunto. E ha confermato il "rapporto solidissimo" che lo lega a Mario Draghi. Il quale, ha proseguito il Cav, "è un ottimo candidato per il Quirinale, mi domando se il suo ruolo attuale continuando nel tempo non porterebbe più vantaggi al nostro Paese".

Berlusconi è poi intervenuto sulla posizione di Matteo Salvini e Giorgia Meloni riguardo all'Europa, dopo il sostegno di Lega e FdI a Orban e alla Polonia. "Non si deve guardare a singole prese di posizione che molto spesso fanno parte di quella dialettica politica di propaganda che purtroppo ancora vige nella politica italiana - ha spiegato -. Io sono assolutamente sicuro che quelli che sono i nostri principi fondamentali siano condivisi fino in fondo dai nostri alleati".

Rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se si vedesse al Quirinale, il leader di Forza Italia ha detto: "Berlusconi come lo vedo? Lo vedo in forma dopo un po' di acciacchi dovuti al Covid e non ha per il momento idea al riguardo". Poi ha confermato che incontrerà Angela Merkel. "Ho un appuntamento con lei, con cui ho avuto modo di collaborare in questi anni sempre con un atteggiamento positivo e molto amico nei confronti del nostro Paese. Ho un piccolo omaggio per lei per ricordare questa nostra collaborazione".

