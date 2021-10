Giuseppe Conte, il sondaggio Pagnoncelli: crollo senza precedenti, l'amministrative la sua fine?

23 ottobre 2021 a

a

a

Crollo verticale per Giuseppe Conte nella classifica di gradimento dei leader politici. Il nuovo capo politico del Movimento 5 Stelle, stando al sondaggio Ipsos analizzato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, ha perso ben 8 punti rispetto alla precedente rilevazione di fine luglio. L'avvocato quindi passa dal 51% dei consensi al 43. Il motivo va ricercato, scrive Pagnoncelli, "nel venir meno del suo profilo istituzionale e nell’assunzione di un ruolo politico".

Open Arms, contro Salvini processo-show. In aula pure Conte, Di Maio e Toninelli. Pure Richard Gere, la mossa "scoperta"

Nonostante questa caduta, però, Conte rimane in testa alla graduatoria, seguito subito dopo da Giorgia Meloni con il 37%. Al terzo posto, anche lui in flessione, c'è Roberto Speranza (34) che ha perso ben tre punti, forse per la minore visibilità degli ultimi tempi. Viceversa, aumentano di 3 punti Enrico Letta (32), Silvio Berlusconi (30) e Carlo Calenda (28). Matteo Renzi invece di due punti (14), ma resta comunque nell'ultima fascia della graduatoria.

Video su questo argomento Tutte le gaffe di "mister disastro" Conte. Fisco, novità sulle cartelle. Variante Delta plus, l'ultima frontiera del pericolo-Covid: su LiberoTg

Il sondaggio Ipsos si è preoccupato di capire anche quali siano state le reazioni degli italiani all'esito delle amministrative, che hanno registrato dei dati sull'affluenza tra i più bassi di sempre. Quasi quattro intervistati su dieci, infatti, hanno dichiarato di non essere informati (30%) oppure di non essere in grado di esprimersi (8%). Uno su tre (34%) ritiene che abbia vinto il centrosinistra. Mentre uno su cinque (19%) reputa che abbiano perso tutti, data la bassa affluenza alle urne. Proprio in riferimento a quest'ultimo punto, l’elevata astensione viene giudicata dal 54% come un segnale preoccupante, mentre il 12% la attribuisce alla limitata conoscenza e alla qualità dei candidati. Solo il 6% la riconduce ai timori connessi al Covid.

Video su questo argomento "Sì" ai talebani, "no" a Renzi e Calenda: ecco il dialogo secondo Giuseppe Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.