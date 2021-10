Silvio Berlusconi, il retroscena sull'offerta alla Meloni: "Dovresti entrare anche tu nel governo"

23 ottobre 2021 a

La corsa al Colle e l'esito delle Amministrative potrebbero mettere a rischio la tenuta del centrodestra. Un rischio che a detta di Francesco Verderami Silvio Berlusconi conosce bene. Per questo il suo monito a Matteo Salvini e, soprattutto, a Giorgia Meloni è uno solo: rimanere ancorati al governo. Un consiglio che il leader di Forza Italia avrebbe ribadito nell'incontro a tre di qualche giorno fa. "Dovresti entrarci anche tu", sarebbe stato l'appello che il Corriere della Sera affida al Cav, intento a convincere la leader di Fratelli d'Italia.

"Lei - scrive la firma del Corriere della Sera - ha sbarrato gli occhi, e la reazione istintiva è valsa come risposta". Lo stesso Salvini si trova d'accordo con il Cav e non ha alcuna intenzione di lasciare la maggioranza. Il numero uno del Carroccio, per quanto possa essere in sofferenza con Draghi, vuole evitare di offrire pretesti "fino alla fine della legislatura" a prescindere cioè da chi sarà il capo dello Stato.

Tornando all'opposizione, è l'idea di Verderami, Salvini sarebbe costretto a dare ragione alla Meloni. Ma non solo, perché così facendo provocherebbe la reazione di una parte consistente del suo partito, fermamente contraria a una simile decisione. Ma soprattutto, con la permanenza al governo, toglierebbe spazi di manovra al centro.

