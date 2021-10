Alessandra Ghisleri, il sondaggio: ecco quanto è "costato" a Mario Draghi il Green pass

25 ottobre 2021 a

a

a

Mario Draghi è sicuramente il personaggio politico più amato dagli italiani anche se, come osserva Alessandra Ghisleri da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, il suo consenso è in calo: "Il premier Draghi è leggermente sceso nel consenso anche se resta molto amato", sottolinea la direttrice di Euromedia Research. Il problema, spiega la Ghisleri, è che "la questione del green pass gli ha tolto una parte di fiducia".

Vi ricordate Marianna Madia? Indiscrezioni da incubo: "Tutto pronto", quale poltronissima le consegna il Pd

Detto questo, precisa la regina dei sondaggi, "Mario Draghi è sempre molto amato. All'inizio era al 57 per cento, ora è al 54. Ma il 51,4 per cento degli italiani lo desidera a capo del governo, mentre solo il 13,5% lo vorrebbe alla presidenza della Repubblica". Mentre, sottolinea la Ghisleri, "di tutti gli altri non hanno idea".

"Gianni Letta sente Draghi ogni giorno. E il Cav lo lascia fare, perché...": bomba atomica sulla corsa al Colle

Quindi, sul prossimo presidente della Repubblica Alessandra Ghisleri sostiene che "dovrebbe saper equilibrare il caos attuale, potrebbe essere Pier Ferdinando Casini ma mi piacerebbe che fosse una donna". E conclude: "È complicato avere un capo dello Stato donna, sono meno le donne in posizioni di rilievo che potrebbero ricoprire questo ruolo però ce ne sono. Non diamo nulla per scontato".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.