Giorgia Meloni contro Enrico Letta: "Disposto a tutto pur di non farci governare. Italiani in pericolo"

25 ottobre 2021 a

a

a

Tutti insieme appassionatamente, contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Dal Pd ormai non si nasconde più l'essenza del centrosinistra, una alleanza nebulosa e inesistente, se non dalle parti di Palazzo Chigi. Divisi su molti punti in Parlamento, divisi pure alle amministrative, quasi ovunque. Uniti soltanto quando c'è da sbarrare la strada a Lega e Fratelli d'Italia, i "cattivoni" sovranisti. E la Meloni risponde a Enrico Letta, che ha illustrato la filosofia sinistra, con poche ficcanti parole.

Guarda la frase di Letta e il tweet della Meloni

"L'idea che l'Italia sia in mano a un governo guidato da Meloni e Salvini dovrebbe spingere tutte le forze europeiste, democratiche e progressiste a mettere da parte i veti e di mettersi insieme per il bene del Paese", è stata l'invocazione del segretario dem. Lo schema è scoperto: "maggioranza Ursula", un tutti dentro (compresa Forza Italia) e fuori solo la destra. Silvio Berlusconi, al netto del caos azzurro, ha chiarito una volta per tutte che FI sta nel centrodestra, non con la sinista, Ma la tentazione dem è nota.

"C'è chi fa politica contro, e chi fa politica per - ricorda la Meloni su Twitter -. Letta è disposto ad allearsi con chiunque solo per impedirci di vincere le elezioni, noi siamo disposti ad allearci solo con chi condivide la nostra visione del mondo, perché vogliamo andare al governo per difendere gli italiani". "Il Pd sarebbe il 'bene del Paese'?", si chiedono da Fratelli d'Italia. Un interrogativo condiviso sui social da molti lettori, con risposte ben poco lusinghiere (per Letta).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.